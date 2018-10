Fietser geschept door auto in Heemskerk

HEEMSKERK - Een 60-jarige man is vanmiddag ernstig gewond geraakt na te zijn geschept door een auto in Heemskerk.

Het ongeluk gebeurde op de Duitslandlaan in Heemskerk. De fietser werd geschept door de auto en belandde op de voorruit, waar weinig van over is.

Traumahelikopter

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd ingezet om een gespecialiseerde arts naar de plaats van het ongeval te krijgen voor medische assistentie.

Het is onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.