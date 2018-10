Haarlemmermeer wil 20.000 nieuwe woningen tot 2040

HAARLEMMERMEER - Haarlemmermeer wil dat er tot 2040 in de gemeente maar liefst 20.000 nieuwe woningen komen. Dat moet tot meer variatie in de woningvoorraad leiden. Daarbij gaat er extra aandacht uit naar kleine, goedkope en betaalbare woningen.

Dat zegt wethouder Tom Horn als toelichting op de nota Schaalsprong. In de polder staan nu zo'n 60.000 woningen. De komende decennia komt daar dus een derde bij. Het aantal inwoners stijgt van 150.000 naar 200.000. Net als in Amsterdam is de woningnood hoog: volgens Horn zijn er in Haarlemmermeer momenteel ongeveer 4.000 actieve woningzoekenden.

Betaalbare woningen

Er is vooral behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen en middeldure woningen. Nu is er weinig doorstroming en hebben starters en ouderen moeite met het vinden van een volgende woning. De gemeente kan hier invloed op uitoefenen door eisen te stellen aan woningbouwprojecten, zegt Horn. Ook is er ook aandacht voor de woonomgeving, de benodigde voorzieningen en "alles wat nodig is om een aantrekkelijk woonklimaat te realiseren."