Waarschuwing voor hondenvergif ingetrokken, maar alertheid blijft nodig in Heiloo

HEILOO - Natuurmonumenten heeft de waarschuwingsbriefjes om 'honden aan de lijn te houden' weggehaald bij landgoed Nijenburg in Heiloo. Het advies werd gegeven nadat een hond door vergif was doodgegaan. Er zijn geen recente gevallen gemeld. Wel moeten hondenbezitters alert blijven.

Eind september gaven boswachters van Natuurmonumenten de waarschuwing de honden aangelijnd te houden. Eerder was er een hond doodgegaan door vergif na een bezoek aan het Heiloose landgoed.

Natuurmonumenten meldt vandaag dat er nog twee meldingen van vergiftiging zijn gedaan. Die waren eerder in september voorgevallen. In beide zaken is aangifte gedaan.

De afgelopen weken zijn er geen nieuwe vergiftigingsgevallen gemeld. De waarschuwingsbriefjes zijn daarom verwijderd. Wel wordt hondenbezitters aangeraden alert te blijven op vreemde zaken in het bos.

Wie iets verdachts ziet wordt gevraagd de politie of Natuurmonumenten direct in te seinen.