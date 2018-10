Erik de Vlieger kijkt weer in glazen bol: 'Akkoord over investering Formule 1 Zandvoort'

ZANDVOORT - Amsterdam en Zandvoort zijn het eens over een gezamenlijke investering die de terugkeer van het Formule 1-circus naar Zandvoort (of Amsterdam Beach) mogelijk moet maken.

Dat meldt vastgoedondernemer Erik de Vlieger op Twitter. De Zandvoortse vastgoedondernemer baarde eerder opzien door ver van te voren te voorspellen dat Red Bull Racing vanaf komend jaar met Honda-motoren rijdt, en dat Femke Halsema de nieuwe burgemeester van Amsterdam zou worden.

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar volgens De Vlieger hebben Amsterdam en Zandvoort inmiddels afgesproken 65 miljoen te investeren om het Zandvoortse ciruit weer Formule 1-waardig te maken. "Nog geheim dus niet doorvertellen, anders wordt een prins boos", voegt De Vlieger er aan toe.

'Adelijke titel doorslaggevend'

Die prins is Prins Bernhard jr., die als vastgoedondernemer eigenaar is van het circuit in de duinen. Als antwoord op sceptische tweets van volgers lijkt De Vlieger te suggereren dat dankzij de prins alle neuzen inmiddels dezelfde kant op wijzen.

Als zijn voorspellingen kloppen, zal de 65 miljoen euro worden besteed aan de faciliteiten rondom het circuit. In een volgende tweet citeert De Vlieger uit het Masterplan F1 Circuit Zandvoort van de gemeente Zandvoort.

"Samen met andere partners als Rijk, provincie, waterschappen en de gemeente Amsterdam trachten we tot een gezamenlijke aanpak te komen waarbij de ontwikkeling van de Noord Boulevard, de aansluiting van het circuit en de zogenaamde specials in de rest van het gebied."

Privaat geld

Omdat de 65 miljoen euro onvoldoende zou zijn om het hele circuit inclusief faciliteiten aan te pakken, moet er privaat geld bij. Toch lijkt met het verondersteld toegezegde bedrag 75 procent van de totale investeringen gedekt te worden, schrijft Formule 1-nieuwssite Autobahn.

Begin deze maand zei Formule 1-baas Charlie Whiting al dat het Zandvoortse circuit 'nagenoeg geschikt is' voor een Formule 1-race. Hoewel hij alleen naar de veiligheidsaspecten en de geschiktheid voor de Formule 1-bolides heeft gekeken, kan het circuit 'met minimale aanpassingen' geschikt worden gemaakt.

'Nog dit jaar uitsluitsel'

Tijdens de Jumbo Racedagen van eerder dit jaar noemde Prins Bernhard jr. de terugkeer van de Formule 1 'financieel gezien een uitdagende zaak'. De prins voorspelde in dat gesprek voor de camera van NH Nieuws dat hij verwacht nog dit jaar uitsluitsel te kunnen geven: "Dan weten we wel of het ooit gaat gebeuren of niet."