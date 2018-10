Gedumpt leeuwenwelpje Remy binnenkort buiten te bewonderen

ANNA PAULOWNA - Het gedumpte welpje Remy, dat nu verblijft bij Stichting Leeuw in Anna Paulowna, mag vermoedelijk over twintig dagen uit quarantaine. Dan kunnen we hem dus allemaal in het 'echie' bekijken! "Hij maakt het goed, maar vanwege eventuele bacteriën moet hij nog iets langer binnenblijven."

Dat laat 'leeuwendirecteur' Robert Kruijff weten aan NH Nieuws. Het leeuwtje zit nu negen dagen binnen, sinds hij is gevonden. "We weten zijn herkomst nog steeds niet zeker, dus ook niet wat voor virussen hij eventueel meedraagt."



Tekst gaat door onder video.



Bekijken!

Over ongeveer twintig dagen gaat hij dus naar een binnenverblijf met daaraan vast een buitenverblijf. Het dier moet nog wel twee jaar in Anna Paulowna blijven, aldus Kruijff. Daarna verhuist hij waarschijnlijk naar het Emoya Big Cat Sanctuary in Zuid-Afrika. Daar zitten ook al andere leeuwen van Stichting Leeuw. "Remy blijft wel van ons. Wij betalen voor de verzorging van het dier."

Een precieze datum waarop we Remy live kunnen bewonderen, kan Kruijff nog niet geven. "We doen wat goed is voor het dier."

Leeuwin van Noord-Holland

Er was de laatste tijd veel leeuwen-nieuws! En dat gaat de Amsterdamse Maxine Prins aan het hart. Nadat ze maandenlang werkte in een leeuwenpark dat achteraf héél fout bleek te zijn, richtte ze de stiching Moomba Foundation op om zo katachtigen van over de hele wereld een beter leven te geven.

Lees hier het interview met deze 'leeuwin'.