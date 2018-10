Puppy's moeten Amsterdamse studenten van examenstress afhelpen

AMSTERDAM - De universiteitsbibliotheek aan het Singel in Amsterdam denkt met het oog op de aankomende tentamenweek een mooie oplossing te hebben voor studenten die in de stress zijn geschoten om hun tentamens: een kamer waar je kunt knuffelen met een jong hondje.

De puppykamer is alleen open op maandagmiddag 22 en dinsdagmiddag 23 oktober."Meld je dus snel aan", laat de bieb weten op haar site.

Sommige universiteiten in het buitenland, met name in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, gingen de studentenstress volgens de bibliotheek al te lijf met een stel puppy's.

Zo zag dat er bijvoorbeeld uit bij de Amerikaanse George Fox University

Begeleider houdt puppy's in de gaten

"Vanzelfsprekend staat het welzijn van de pups voorop. Een begeleider houdt in de gaten of alles goed gaat met de hondjes. De pups zullen maximaal twee uur aanwezig zijn en per tijdslot mag slechts een beperkt aantal studenten de puppykamer in", aldus de bieb.

Geen student van de UvA? Slecht nieuws..

Alleen studenten van de Universiteit van Amsterdam kunnen zich melden voor een kwartiertje in de puppykamer.