Jeffrey hoopt 9 jaar na militair ongeluk zijn handicap eindelijk te accepteren

PURMEREND - Jeffrey Vroegop uit Purmerend raakte negen jaar geleden gewond tijdens zijn eerste militaire missie en heeft het daar nog steeds moeilijk mee. Toch reist hij morgen af naar Australië om mee te doen aan het sportevenement Invictus Games. Hij hoopt eindelijk te kunnen accepteren dat hij een gewonde militair is.

Jeffrey komt uit een echte militairen-familie. Bijna iedereen werkt bij defensie, dus had hij ook maar één doel voor ogen: militair worden. Tijdens zijn eerste missie gaat het mis. Het voertuig waarin hij zit, rijdt op een bermbom en hij raakt gewond.

Nu, negen jaar na het ongeluk, heeft hij eigenlijk nog steeds niet geaccepteerd dat hij een gewonde militair is. "Je hebt onwillig dat pak uit moeten doen. En dat was toch de toekomst die ik voor ogen zag. Dat vind ik echt moeilijk", vertelt Jeffrey. Als jongen wilde hij graag naar de commando's. "Het zwaarste van het zwaarste."

Bermbon

Hij kwam bij de luchtmobiele brigade terecht en mocht in 2009 eindelijk voor het eerst op missie naar Afghanistan. Hij heeft de tijd van z'n leven en is daar helemaal op z'n plek. Maar dan slaat twee maanden later het noodlot toe. Zijn voertuig rijdt op een bermbom. "Ik ben het voertuig uitgeslingerd en lag twintig meter van het voertuig. Toen ik wilde opstaan, deden m'n benen het niet meer."

Jeffrey raakt gewond aan zijn benen en - blijkt later - ook aan zijn hoofd. "Ik heb niet-aangeboren hersenletsel en cognitieve beperkingen." Maar hij geeft niet toe en blijft nog jaren als militair werken, tegen beter weten in. Hij bluft zich jarenlang door alle fitheidstesten heen. Totdat hij voor een speciale eenheid wordt gevraagd en hij het niet langer meer kan volhouden.

Gewonde soldaat

Zijn klachten door het ongeluk worden groter en hij besluit om te stoppen bij de luchtmobiele brigade. Nu heeft hij dan echt het militaire pak uitgedaan en dat valt hem zwaar.

De verwerking begint nu pas. Nu hij met andere gewonde militairen traint voor de Invictus Games. Het sportevenement waar gewonde militairen uit de hele wereld bij elkaar komen en samen werken aan hun herstel. Samen met 24 gewonde Nederlandse militairen vliegt hij morgen naar Sydney voor de Invictus Games. Hij zegt over zichzelf: "En ik hoop dat er een Jeffrey terugkomt die zijn handicap toch wat meer accepteert en erkend."