Wie zijn fiets fout parkeert in Hilversum moet vanaf vandaag betalen

HILVERSUM - Wie in Hilversum zijn fiets op een verkeerde plek heeft neergezet in de binnenstad, waarna de gemeente hem verwijderd heeft, moet vanaf vandaag betalen om hem op te halen uit het depot. Voor elke fiets wordt vijftien euro gerekend. De fractie van SP Hilversum is hier boos over.

De gemeente geeft op de website aan dat het verwijderen van verkeerd geplaatste fietsen in het centrum van Hilversum noodzakelijk is om: "gevaarlijke situaties door het blokkeren van routes voor nood- en hulpdiensten te voorkomen en looproutes vrij te houden."

Te vroeg voor boetes

Volgens de SP-fractie in Hilversum is het nog te vroeg om met boetes te komen. "Eerst moet de gemeente haar zaakjes op orde hebben. Er zijn te weinig fietsparkeerplekken, de procedure voor het aanvragen van een sticker voor minder mobiele mensen is een ramp en er is een onredelijke verwijderingstermijn." De partij is sowieso tegen het verwijderingsbeleid van de gemeente, geeft ze aan in een eerder bericht. "Fietsen moet gestimuleerd worden, niet afgestraft."

Buiten het fietsenrek? Naar het fietsdepot!

Sinds vorige maand worden fietsen die niet in een fietsenrek staan of die in het centrum zijn geparkeerd, naar het fietsdepot op de Kerkbrink afgevoerd. Mensen die hun fiets terug willen, moeten bij het depot hun legitimatiebewijs tonen en vijftien euro pinnen.