De Peiling: Wat wil jij: Altijd zomertijd of altijd wintertijd?

NOORD-HOLLAND - Twee keer per jaar de klok verzetten. Dat doen we als het aan Europa ligt binnenkort waarschijnlijk niet meer. Maar welke tijd moeten we dan als de vaste nieuwe tijd aanhouden. Zomertijd of wintertijd?

Landen mogen kiezen

Alle landen van de Europese Unie mogen in een voorstel van de Europese Commissie vanaf 2019 zelf gaan bepalen voor welke tijd ze kiezen. Nederland heeft al met België en Luxemburg afgesproken in ieder geval voor dezelfde tijd te kiezen. Maar welke dat wordt is nog onduidelijk.

Echte tijd

Wat moeten we kiezen? Experts zijn er nog niet over uit. De wintertijd is de echte tijd. In 1977 begonnen we in het voorjaar de klokken op zomertijd te zetten, omdat het dan ’s avonds een uurtje langer licht blijft.

Altijd zomertijd

Als we altijd zomertijd aanhouden, wijken we van onze oorspronkelijke tijd af. Een argument om dat toch te doen zijn die lange zomeravonden. Die raken we kwijt als het voortaan altijd wintertijd is.

Avondspits

In de winter gebeuren er in de avondspits meer ongelukken. Dat ligt niet alleen aan sneeuw en ijs, maar ook omdat automobilisten in het donker minder alert zijn. Door de wintertijd wordt het al om 16:30 uur donker. Als we ook in de winter de zomertijd zouden aanhouden is het licht tot 17:30 uur en rijdt een groot deel van de spits dus niet in het duister.

Donkere ochtenden

Een groot nadeel van altijd de zomertijd aanhouden is dat het in de winter dan pas heel laat op de dag licht wordt, rond 09:45 uur ’s ochtends. Dat zou funest kunnen zijn voor onze biologische klok, die voor een belangrijk deel door daglicht wordt geregeld. Vooral mensen die echt geen ochtendtypes zijn, komen nog moeilijker hun bed uit als het pas zo laat licht wordt.

Wat wil jij?

Wat wil jij als we stoppen met de klok verzetten? Altijd zomertijd of altijd wintertijd?

