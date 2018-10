Amsterdams biochemiebedrijf ruziet over nieuwe fabriek

AMSTERDAM - Het Amsterdamse biochemiebedrijf Avantium heeft een conflict met het Duitse BASF over Synvina, een gezamenlijke grondstoffenfabriek voor het bioplastic PEF in Antwerpen. BASF wil dat uiterlijk 5 december aan de investeringscriteria is voldaan en dreigt zich anders terug te trekken.

Avantium is verrast over de houding van BASF. In januari stelde Avantium dat het twee of drie jaar langer gaat duren voordat de bouw van de fabriek kan beginnen. Het bedrijf ging ervan uit dat de deadlines daarmee ook opschoven. De bedrijven zijn momenteel in gesprek over een oplossing.

Bioplastic

De bedrijven richtten Synvina in 2016 op om de grondstof FCDA te maken met fructose uit rietsuiker, maïs en tarwe. Daarmee kan vervolgens weer het bioplastic PEF ontwikkeld worden, wat onder meer geschikt is voor voedselverpakkingen. Dat is beter voor het milieu.

Als de bedrijven het conflict niet samen oplossen, komt de fabriek volledig in handen van Avantium.