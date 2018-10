Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dodelijk slachtoffer auto-ongeluk Hilversum is 33-jarige Maarssense Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto

HILVERSUM - Het dodelijke slachtoffer van het auto-ongeluk in de nacht van vrijdag op zaterdag in Hilversum is een 33-jarige vrouw uit het Utrechtse Maarssen. Eerder was al bekendgemaakt dat de bestuurder waarbij zij in de auto zat te veel had gedronken.

Het ongeluk gebeurde rond 3.30 uur, toen de auto de toerit van de A27 opreed. De auto reed van het de helling af en raakte enkele bomen. De vrouw op de passagiersstoel kwam om het leven, de bestuurder - eveneens afkomstig uit Maarssen - raakte lichtgewond. Lees ook: Dode en gewonde bij zwaar auto-ongeluk Hilversum Omdat hij onder invloed van alcohol was, werd hij aangehouden en meegenomen naar het bureau. Na verhoor is hij naar huis gestuurd, al blijft hij wel verdachte. Omdat het onderzoek naar het ongeluk nog loopt, komt de politie graag in contact met getuigen en mensen die meer informatie hebben over het ongeval.