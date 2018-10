Boeing 747 van KLM botst tegen voertuig op Schiphol

SCHIPHOL - Een van de vier motoren van een Boeing 747-400 van KLM is vanochtend flink beschadigd geraakt door een botsing met een platformvoertuig op Schiphol. De jumbo werd gesleept naar een zogenaamde bufferzone, een plek waar vliegtuigen voor wat langere tijd worden geparkeerd.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het incident wordt aan NH Nieuws bevestigd door een woordvoerder van KLM. De bufferzone waar het toestel nu staat geparkeerd is ook waar vrachtvliegtuigen worden beladen en gelost. De 747 werd na een vlucht naar de parkeerplek gesleept, toen het tegen een schaarliftvoertuig voor vracht botste.

Een van de twee rechter motoren is beschadigd. Er zaten op dat moment geen passagiers of bemanningsleden in het vliegtuig. Het is volgens de zegsman van KLM nog onbekend hoe lang deze Boeing 747 niet ingezet kan worden.

De komende jaren wordt stuk voor stuk afscheid genomen van de 747's. In 2021 moet de laatste jumbo zijn vervangen door modernere vliegtuigen, zoals de Boeing 787 Dreamliner.