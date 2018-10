Nieuwe basisschool in Weesp wordt onbereikbaar voor auto's

WEESP - Ouders kunnen straks hun kinderen niet met de auto afzetten bij een nieuw te bouwen basisschool in Weesp. Er komen geen zogenoemde 'kiss & ride'-plekken waar de kinderen uit de auto kunnen stappen. Zo hoopt de Brede School in de nieuwe woonwijk Weespersluis fietsen extra te stimuleren.

Dat meldt de gemeente. Wel zijn er enkele parkeerplekken in de omgeving van de school gepland. De eerste plannen worden uitgewerkt. Begin 2021 moet de Brede School worden geopend.

De gemeente is niet bang dat de school, die volgens de plannen is berekend op zo'n 1.000 scholieren, onbereikbaar wordt voor veel kinderen. "De verwachting is dat het merendeel van de kinderen woonachtig zal zijn in de Weespersluis en Leeuwenveld", aldus gemeentewoordvoerder Jeannette Disseldorp.

Géén 'kiss and ride'-plekken

Ze vervolgt: "Het faciliteren van auto's heeft een aanzuigend effect op autoverkeer. Dit is niet wenselijk vanwege de verkeersveiligheid. Er komen daarom géén 'kiss and ride'-plekken op verzoek van de schoolbesturen vanwege de veiligheid van de leerlingen."

Meer informatie over de woonwijk Weespersluis, inclusief afbeeldingen van de bouwplannen, staat op https://www.weesp.nl/weespersluis.