Jongens op de vuist in Amstelveen: tientallen pubers kijken toe en juichen

AMSTELVEEN - Er gaat een heftige video rond van twee jongens die in Amstelveen flink met elkaar op de vuist gaan. Ze worden toegejuicht en gefilmd door een grote kring van jongeren die om de twee kemphanen heen staat. Hoewel één jongen lijkt te verliezen, grijpen de omstanders niet in. De politie is een strafrechtelijk onderzoek gestart.

De video van de vechtpartij is hier te bekijken (let op, schokkende beelden). Op de beelden zie je twee pubers hard op elkaar inslaan en trappen. Bij iedere raakte klap is gejuich te horen van de jongeren die om de twee knokkers heen staan.

Wanneer een van de jongens op de grond komt te liggen, blijft zijn tegenstander hem slaan in zijn gezicht en reageert het 'publiek' uitzinnig. De gevallen jongen lijkt uiteindelijk met een bloedende neus op te staan om daarna weer opnieuw de strijd aan te gaan met zijn tegenstander.

Bekend bij politie

De twee jongens die elkaar aanvallen in de video zijn al bekend bij de politie. Een woordvoerder van de politie laat weten dat één al verhoord is. Ook is bij de politie bekend op welke school de jongens zitten, maar brengen ze dat wegens de privacy van de jongeren niet naar buiten.

Niet alleen de vechtende jongens zijn in het vizier bij de politie, ook de anderen die in een kring om de vechtpartij heen staan kunnen rekenen op actie. De politie zegt op Facebook: "Ook de omstanders en filmers zijn voor ons nog niet klaar. Ook hiermee gaan we aan de slag."

Geen aangifte

Niemand heeft aangifte gedaan. De politie besloot zelf een onderzoek te starten naar de vechtpartij. Die moet bewijzen of de 'openbare orde' door de vechtpartij verstoord is en of er strafbare feiten bij zijn gepleegd. Hiermee wil de politie een signaal naar buiten afgeven dat dit soort gedrag niet door de beugel kan.

De woordvoerder zegt hierover: "Nu loopt het nog goed af, maar stel dat een slachtoffer later op de avond opeens inzakt. Dan zijn de rapen gaar." Als dit soort vechtpartijen in de toekomst voorkomen, wil de politie ook vaker gaan ingrijpen.

Getuigen

De politie Amstelveen roept getuigen van deze vechtpartij op om zich te melden. Dat heeft tot nu nog niemand gedaan. De politie erkent dat dit kan komen omdat wanneer een van de jongeren zich meldt die de vechtpartij heeft geflimd, deze ook meegenomen wordt in het onderzoek. Wat dus betekent dat later kan blijken dat deze getuigen ook een strafbaar feit heeft gepleegd.