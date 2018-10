Deel dit artikel:













Waarschuwing PWN: waterkwaliteit Zaandamse wijk slecht Foto: Shutterstock

ZAANDAM - Meer dan honderd huishoudens in de Rosmolenbuurt in Zaandam hebben van drinkwaterbedrijf PWN een waarschuwing gekregen dat de waterkwaliteit slecht is. Bewoners wordt geadviseerd water uit de kraan niet direct te drinken, maar eerst drie minuten te koken voor consumptie.

Volgens een woordvoerder van het bedrijf gaat het om 103 woningen. De eigenaren van de huizen zijn via een flyer op de hoogte gebracht van de situatie. "Mensen kunnen wel gewoon de was doen en douchen", aldus de woordvoerder. Volgens buurtbewoners komt er op dit moment bruin water uit de kraan. "Ik had gelukkig nog een paar flessen water staan. We hadden afgelopen week al vervuild water", aldus een bezorgde reactie van iemand op Facebook. Werkzaamheden

Het is nog niet bekend hoe het water vervuild is geraakt. Volgens PWN komt het vermoedelijk door werkzaamheden die vorige week zijn uitgevoerd. "De uitslag van de monsters die zijn afgenomen krijgen we morgen pas. Dan kunnen we met zekerheid zeggen wat er aan de hand is", legt de woordvoerder uit. Morgen worden de buurtbewoners verder door PWN ingelicht over de waterkwaliteit. 💬 Whatsapp ons!

