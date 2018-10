Volleybalvrouwen voor eerst in historie in halve finale WK

NAGOYA - De volleybalvrouwen staan voor het eerst in de historie in de halve finale van het WK. De ploeg versloeg de USA in de Final Six met 3-2 (30-32, 15-25, 25-22, 25-15, 15-9.)

Nederland won de laatste zestig jaar nog nooit van de USA op een groot toernooi. De Amerikanen verloren zondag in de poule al met 3-2 van China en moesten winnen van Nederland om kans te houden om de wereldtitel te prolongeren. De eerste twee ploegen uit de poules spelen de halve finales. Nederland eindigt door de winst op de USA in ieder geval als tweede in de poule en kan nog eerste worden als dinsdag wordt gewonnen van China (12.20 uur). Het is voor het eerst dat Nederland de Final Six bij een WK haalde. Een zevende plek bij een WK was tot nu toe de hoogste klassering.

Eerste set weggegeven

Nederland gaf tegen de USA in de eerste set een voorsprong van maximaal zes punten weg en verzuimde drie setpoints te verzilveren. De eerste set ging daardoor met 30-32 naar de USA. De tweede set ging kansloos verloren met 15-25.

De ommekeer

Maar in de derde set vocht Nederland zich terug in de wedstrijd tegen de angstgegner. Amerika nam aanvankelijk nog wel een voorsprong, maar de ploeg van Jamie Morrison kwam sterk terug en nam aan het eind van de set een voorsprong. Even leek de ploeg weer de setpoints niet te kunnen benutten, maar bij 25-22 was het dan toch 2-1.

De vierde set was duidelijk voor de Oranje-vrouwen. Al vroeg in de set nam de ploeg een voorsprong en die werd alleen maar groter tot de set uiteindelijk met 25-15 werd gewonnen. In de beslissende vijfde set nam Nederland al snel een voorsprong en die werd niet meer uit handen gegeven. Het tweede matchpoint werd verzilverd bij 15-9, waardoor de eindstand 3-2 werd. Lonneke Slöetjes was met 38 punten weer van onschatbare waarde voor de ploeg.

"Blij, trots en opgelucht"

Celeste Plak uit Tuitjenhorn komt vaak in het veld als breekijzer. "Ik ben blij, trots en opgelucht dat we eindelijk revanche hebben genomen voor Rio", zei Plak. Bij de Olympische Spelen eindigde de ploeg als vierde en was de USA de ploeg die Oranje van brons afhield. "Het is lekker dat je het team kan helpen als invalster als het minder gaat en ik ben blij dat we het vandaag met de bank en de basis hebben gedaan."