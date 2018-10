Grapjas Kakhiel maakt Alkmaar belachelijk: "Alles is van kaas"

ALKMAAR - De één giert om zijn droge humor, de ander vindt het maar flauw. Kakhiel (zijn echte naam weet niemand) is een internethit. Voor zijn vlog bezoekt hij wekelijks een stad in Nederland en afgelopen week was hij in Alkmaar. Hij wandelde onder meer door de Langestraat. "Wat een rare tegeltjes op de grond."

Kakhiel is vooral bekend van zijn 'memes'; foto's met daarop tekstwolkjes en droge opmerkingen erin. Op zijn YouTube-kanaal vind je ook een paar vlogs.

Gehaktbal

Tijdens zijn vlog-wandeltocht door Alkmaar loopt de grappenmaker van het station richting de binnenstad. Onderweg omschrijft hij alles wat hij ziet. Over Hotel Stad en Land zegt hij: "Hier had je een hotel met één kamer. Best klein." En de neon-verlichte slogan van kunstenaar Lucebert - Van te veel spektakel wankel je allicht - vindt hij onduidelijk. Hij leest: 'van de veel gehaktbal wankel licht'.

Als hij bij de Tuinstraat aankomt, doet hij een opvallende ontdekking: "Best raar, geen enkel huis in de Tuinstraat heeft een tuin", vertelt hij cynisch.

Goede liedjes

Eenmaal in de binnenstad omschrijft hij alle gele dingen in de stad als kaas. Want 'alles is hier van kaas'. In de Langestraat treft hij uiteraard de groene zanger Bertje Doperwtje en eerlijk is eerlijk: Kakhiel is best te spreken over zijn repertoire. "Hij maakt wel goede liedjes."

Op Facebook lachen de Alkmaarders om de omschrijvingen van de anonieme grapjas: "Nog nooit zo’n über slechte, maar hilarische rondleiding gehad door m’n eigen stad", zegt één inwoner van de stad. "Heel droog filmpje dit", zegt een ander.

Bekijk hier het bezoek van Kakhiel aan Alkmaar...