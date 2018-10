Bedrijfspand Wormerveer ontruimd door brand bij meubelmaker

WORMERVEER - In een bedrijfspand in Wormerveer heeft vanochtend enige tijd brand gewoed. Omdat bij de brand veel rook vrijkwam, is het pand enige tijd ontruimd geweest. Er is niemand gewond geraakt.

Het gaat om een bedrijfsverzamelgebouw aan de Industrieweg, zo meldt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De brand is ontstaan bij een meubelmaker in het pand, vertelt eigenaar Jan van der Hart tegen NH Nieuws. "Bij het zagen heeft er iets gevonkt en dat is in de afzuiginstallatie terechtgekomen."

Behalve de meubelbouwer zijn in het bedrijfsverzamelgebouw ook een winkel voor badkamersanitair en een Turkse vereniging gevestigd. Vanwege de hevige rookontwikkeling en het grote aantal aanwezige mensen, was de brandweer met meer manschappen aanwezig dan gebruikelijk bij een brand van deze omvang.

Gebouw ontruimd

Direct na aankomst werd het bedrijfsverzamelgebouw ontruimd en gingen brandweerlieden op zoek naar de brandhaard. Zo'n twintig geëvacueerde personeelsleden wachtten de bluswerkzaamheden voor het pand af.

Over de omvang van de schade is nog niets bekend, maar eigenaar Van der Hart heeft goede hoop: "Het is een gesloten systeem", zegt hij over de afzuiginstallatie. "Dus als ze dat volblazen met water is het zo weer uit."