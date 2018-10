Rellen en knokken met De Cock: Baantjer zoekt figuranten in Diemen

DIEMEN - Keek jij vroeger ook altijd vol spanning naar de politieserie Baantjer, waarin rechercheur De Cock samen met zijn collega Vledder moorden oploste in Amsterdam? Meespelen kan nu! Binnenkort zijn er namelijk in Diemen opnames voor de nieuwe serie en film en ze zoeken figuranten, onder meer om te rellen én voor een knokploeg.

De serie en film spelen zich af in de jonge jaren van rechereur De Cock; dus in tijd van de krakerrellen van Amsterdam. Castingbureau MULTA is daarom op zoek naar mannen en vrouwen tussen de 17 en 35 jaar die krakers kunnen spelen.



Lees ook: Baantjer terug op tv met Waldemar Torenstra als De Cock

Stunten!

Een stoer uiterlijk is een pluspunt! Sowieso een stoer karakter, want je wordt gevraagd om te figureren in scenes waarin gereld wordt geknokt en in de advertentie belooft het castingbureau: "Het worden gave stuntscènes!"

Het lijk

De meest begeerde rol in de politieserie is natuurlijk die van het moordslachtoffer. Lara de Vlieger van MULTA casting laat weten: "We regelen echt alle figuranten en edelfiguranten, alleen hebben we nog geen aanvragen voor lijken gehad van de producent, maar wie weet!"

Opnames in Diemen

De opnames vinden op 17 oktober plaats in Diemen. Als je wil figureren moet je wel veel tijd vrij maken in je agenda die dag want de opnames staan gepland tot 22:00.

Mocht je interesse hebben, dan kan je een mailtje sturen met je gegevens , een recente foto en 06-nummer naar info@multacasting.nl. Met het onderwerp: ‘Diemen’”