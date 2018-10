Deel dit artikel:













Winkeliers hebben last van cybercriminaliteit

NOORD-HOLLAND - Veel winkeliers hebben last van cybercriminaliteit, zoals oplichters die online geld proberen af te troggelen, het zogenoemde phishing. Ook hebben ze last van hackers of computervirussen. Toch schatten veel ondernemers in de branche de risico's hiervan nog veel te laag in. Daarvoor waarschuwt Detailhandel Nederland.

Eén op de acht winkeliers heeft weleens te maken gehad met cybercriminaliteit, blijkt uit onderzoek in opdracht van de brancheorganisatie. De gemiddelde schade zou bijna 54.000 euro bedragen. Voor één op de twaalf winkeliers loopt de schade zelfs op tot boven de 250.000 euro. Het gaat dan om herstelkosten, omzetverlies, tijdverlies en extra beveiligingskosten. Grote schade

"De schades zijn dermate groot, dat de continuïteit van winkels in het geding kan zijn. Voor ons een belangrijke reden om de noodklok te luiden'', aldus adjunct-directeur Bert van Steeg van Detailhandel Nederland. Hij denkt dat vooral kleinere winkeliers zich bewuster moeten worden van de risico's die gepaard gaan met online toepassingen als kassasystemen en beveiliging. Grote ketens zouden hieraan over het algemeen wel voldoende aandacht besteden.