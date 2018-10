Oud-militair Marc gaat naar Invictus Games: "We hebben allemaal shit meegemaakt"

HILVERSUM - 24 gewonde oud-militairen vertrekken morgen naar Australië voor de Invictus Games; het sportevenement waar alle gewond geraakte veteranen uit de hele wereld bij elkaar komen om samen te werken aan hun herstel. En om sportwedstrijden te winnen natuurlijk! Marc van de Kuilen uit Hilversum gaat voor de tweede keer mee.

De Invictus games is de Olympische Spelen voor militairen die lichamelijk of geestelijk gewond zijn geraakt. Je kan er medailles winnen, maar, zegt Marc tegen NH Nieuws: "Het gaat meer over verbondenheid. Het is gezelliger onderling."

Inspireren

Ze leren van elkaar en inspireren elkaar. "Iedereen heeft op een bepaald moment in z'n leven shit meegemaakt en het is mooi om te horen hoe mensen daar mee om zijn gegaan en hoe ze nu in het leven staan."

Marc raakte in 2008 gewond tijdens zijn eerste missie in Afghanistan. Hij werd samen met collega-militairen onder vuur genomen. Daarbij kwamen twee collega's van hem om het leven. Marc raakte zwaargewond en verloor zijn beide benen. Later bleek ze door vuur van eigen troepen waren geraakt.

Bekijk hier het indrukwekkende verhaal van Marc.