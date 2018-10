Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Gevlekte' toren Beverwijk beklad met graffiti Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

BEVERWIJK - Op de Wijkertoren in Beverwijk is vannacht graffiti gespoten. Het is nog niet duidelijk door wie en waarom de toren is beklad.

Wel is het uiterlijk van de toren onlangs in opspraak geraakt: sinds 'ie opnieuw is gevoegd, zijn er allemaal vlekken op te zien. Lees ook: De Wijkertoren heeft vlekken: "Een aanfluiting" Op de foto's zie je dat de 'graffiti-spuiter' letters en een gezicht heeft gezet en via de steigers omhoog moet zijn geklommen. De gemeente Beverwijk laat aan NH Nieuws weten dat ze vandaag nog het graffiti willen verwijderen. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003