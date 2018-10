NH Nieuws deze week in het teken van 'Smart mobility en infrastructuur'

NOORD-HOLLAND - Deze hele week staat NH Nieuws in het teken van Smart Mobility en infrastructuur.

De wereld van mobiliteit staat bol van innovatie en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De provincie vindt het belangrijk om te investeren in innovatieve, slimme en schone oplossingen bij de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur. Dit gebeurt met allerlei innovatieve projecten.

Zo gaan we komende week rijden met een elektrische bus, duiken we in de wereld van auto's die met elkaar én met verkeerslichten communiceren en vertelt schipper Auke over de blauwe golf.

Nieuwsgierig naar de toekomst? Bekijk de onderstaande animatie:



Jouw Noord-Holland

Dit jaar doorkruisen we in 'Jouw Noord-Holland' de provincie op zoek naar duurzame initiatieven en innovaties. Deze maand is het thema 'Smart mobility en infrastructuur'. Met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen, radio en tv staat NH Nieuws een week lang volledig in het teken van dit thema. Bekijk hier alle verhalen over een 'Smart mobility en infrastructuur'.