Zenuwen bij Haarlemse kapper Reggy: heeft hij gewonnen of niet?

HAARLEM - Het jaren '80 Britpop-kapsel, geknipt door de Haarlemse kapper Reggy van Gils, was nét niet goed genoeg om de International Visionary Award binnen te slepen. "Er waren behoorlijk wat zenuwen", zei de Haarlemmer vanmorgen op NH Radio.

Hij was met nog drie andere kappers in de race voor de kappersprijs. De wedstrijd was in Londen. "Het was een kort nachtje", aldus Reggy vanmorgen vroeg.



Zachte kant

"Ik had een kapsel gemaakt met korte en lange lagen door elkaar." Om aan deze wedstrijd mee te kunnen doen, moest hij al eerder een foto opsturen van het kapsel. Zie hieronder. "Wat we de afgelopen jaren gezien hebben is dat mannen stoere mannen wilden zijn: stoere koppies, baarden. Maar mannen mogen hun zachtere kant laten zien", beschrijft de kapper zijn visie achter zijn genomineerde werk.