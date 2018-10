Deel dit artikel:













Treinbedelaars delen briefjes uit aan agenten in burger Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) Agenten in burger hebben gisteren meerdere zogenoemde 'treinbedelaars' op de bon geslingerd in Amsterdam. Ook namen ze een auto in beslag.

De bedelaars waren bij de agenten opgevallen omdat zij rond 9.00 uur in twee auto's met Frans kenteken rondreden. Die kentekens waren al bij de politie bekend omdat ze gebruikt zouden worden door criminele bendes die door Europa reizen. Zeven personen werden afgezet bij een NS-station in Amsterdam. "Zij werden door ons herkend als notoire zakdoekjebedelaars", schrijft de politie op Facebook. "Hierbij gaat een bedelaar door de trein met een briefje waarop zij vragen om een kleine gift." Briefjes

De bedelaars gaven de bedelbriefjes ook aan de agenten in burger. Ze werden later op de bon geslingerd, omdat ze bij het station niet hadden ingecheckt. Een van de twee auto's werd daarnaast in beslag genomen, omdat de agenten vermoedden dat de auto niet op naam van de juiste eigenaar stond. 💬 Whatsapp ons!

