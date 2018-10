Hockeyers Amsterdam denderen over Tilburg heen

AMSTERDAM - De hockeyers van Bloemendaal en Amsterdam scoorden er lustig op los deze zondag en Pinoké speelde gelijk tegen KZ.

Den Bosch - Bloemendaal 1-4

Bij de rust leidde koploper Bloemendaal met 1-2 door doelpunten van Florian Fuchs en Yannick van der Drift voor de bezoekers en Arjen Lodewijks voor Den Bosch. In het tweede bedrijf zorgde Roel Bovendeert met twee doelpunten voor de 1-4 eindstand.

Bloemendaal is de koploper met 26 punten uit 10 wedstrijden.

Amsterdam - Tilburg 7-1

De Amsterdammers hadden er zin in tegen laagvlieger Tilburg. Pas na een klein uur spelen kon Tilburg de enige treffer scoren uit een strafcorner van Bas Scheer. Maar toen ging Amsterdam al met 6-0 aan de leiding. Het werd uiteindelijk nog 7-1. De doelpunten kwamen op naam van Justin Reid Ross (2x), Mirco Pruyser (2x), Jan-Willem Buissant, Valentin Verga en Teun Rohof.

Amsterdam staat op de vijfde plek met 19 punten na 9 wedstrijden.

KZ - Pinoké 2-2

Pinoké had moeten winnen van KZ om die ploeg in de stand te passeren, maar dat lukte niet. Bij de rust was de stand al gelijk (1-1) en dat was na zeventig minuten spelen nog steeds zo. De doelpunten van KZ werden gemaakt door Enzo Torossi en Ruben Versteeg. Voor Pinoké scoorden Matis Papa en Alex Hendrickx.

Pinoké staat op de negende plek met 7 punten na 10 duels, twee punten minder dan KZ.