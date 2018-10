Zwanenburgers niet eens met resultaten nieuwe verkeerssituatie: "Mensen gaan hierom verhuizen"

HAARLEMMERMEER - Zwanenburgers zijn het niet eens met de conclusies die de gemeente trekt over de eerste metingen van de nieuwe verkeerssituatie. Door de afsluiting van een deel van de Zwanenburgerdijk worden auto's nu door het dorp omgeleid. Volgens de gemeente leidt het niet tot onacceptabele situaties, maar bewoners beweren juist het tegendeel.

Sinds de gemeente de Zwanenburgerdijk heeft afgesloten om deze verkeersluw te maken, rijden er in de Friedalaan dagelijks gemiddeld zo'n 950 auto's méér door de straat. "Het was hier altijd vrij rustig, en nu heb je dit voor de deur", zegt bewoner Fred Verheul. Hij noemt zijn Friedalaan soms een racebaan. De Domineeslaan is volgens hem net een circuit geworden.

"Ik hou ook van pittig rijden, maar er zijn grenzen", zegt zijn vriendin Anneke Teijmant-Vogelzang. De verkeersveiligheid is volgens bewoners een groot probleem. "Het is niet best", meent Denise Kamp die ook in de Friedalaan woont. "Rumoerigheid, vrachtwagens die door de straat heen rijden en niet verder kunnen en moeten keren."

Resultaten

De proef duurt nu drie weken. Uit de eerste meetresultaten blijkt dat het nu op de Zwanenburgerdijk inderdaad een stuk rustiger is geworden. Door de omleidingen is er nu juist in sommige andere straten aanzienlijk meer verkeer. Maar volgens de gemeente is het 'niet onacceptabel'.

"Dat zegt de gemeente natuurlijk, want daar is de gemeente voor", reageert Fred Verheul. "Wij bewoners ervaren dat anders." Denise Kamp vindt dat er niet alleen moet worden gekeken naar aantallen. "Het kan uit de tellingen blijken dat het meevalt, maar je moet kijken naar de praktijk. De straatjes hier worden onveilig gemaakt", zegt ze.

Verplaatsen

Hoewel op de dijk nu 4.000 auto's minder rijden per dag, zouden veel dijkbewoners de afsluiting toch graag ergens anders zien: verder buiten het dorp. Zo buigen de vrachtwagens bij het hoekhuis van Xandra Wassenaar nog steeds de Kerkhoflaan in. "Het is rustiger, maar de vrachtwagens blijven. Dus wat dat betreft merken we het verschil niet", zegt ze.

Al meerdere malen ramde een onervaren vrachtwagenchauffeur het verkeersbord waardoor Wassenaar nu een camera heeft opgehangen. "Ik vrees voor mijn voorgevel, en zijgevel. Er is daarnaast zoveel weerstand van bewoners in de rest van het dorp, dat ik denk dat er betere oplossingen zijn."

Bewoners vrezen dat andere opties niet meer worden bekeken. "Ik zou tegen de gemeente zeggen: kom hier eens een uurtje zitten!", zegt mevrouw Teijmant-Vogelzang. Denise Kamp: "Als de gemeente nu al zegt dat het meevalt, dan ben ik bang dat ze het zo houden. En dan gaan mensen echt verhuizen, dat meen ik serieus. Want dit is echt niet oké."