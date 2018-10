Carel Eiting met knieklachten terug naar Ajax

ZEIST - Carel Eiting keert voortijdig terug naar Ajax en speelt dinsdag niet mee in de laatste kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2019 van Jong Oranje.

Eiting heeft knieklachten en zal bij Ajax verder worden behandeld. De middenvelder speelde vrijdag nog wel de hele wedstrijd in het met 3-0 gewonnen duel met Letland.

Jong Oranje kan zich niet meer plaatsen voor het EK. Jong Oekraïne heeft nog wel een kans. De wedstrijd is dinsdag in stadion de Vijverberg in Doetinchem.