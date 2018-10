Deel dit artikel:













Vogelaars leggen imposante bultrug-walvis vast op camera: "Echt heel indrukwekkend" Foto: NH Nieuws

TEXEL - Een aantal gelukkige vogelspotters hebben vanochtend op het strand van Texel per toeval een grote bultrug-walvis gespot. Eigenlijk waren ze met z'n alle bij elkaar gekomen om zeldzame vogels te bestuderen, totdat er ineens een groot gevaarte in hun lenzen verscheen. "Er was ineens een hele grote plons."

"Hij kwam zo naar boven en toen: 'bang!', klapte hij zo op het water", aldus een enthousiaste ooggetuige in een strandstoeltje op Texel. "In tien minuten kwam hij tot twee keer aan toe naar boven. Echt heel indrukwekkend", beschrijft een andere vogelspotter. Lees ook: Wow! Zeldzame bultrug-walvis gezien bij Texel Het spotten van een walvis is niet de taak van een vogelaar. Toch vonden ze het "machtig" om zo'n beest van dichtbij mee te maken. "Hij was wel zo'n tien meter lang. Echt een hele grote jongen", zegt een spotter tegen NH Nieuws. Steeds vaker

Ecomare laat aan NH Nieuws weten dat bultruggen steeds vaker worden gezien. De eerste bultrug werd in 2003 gesignaleerd. Hiervoor was de laatste keer in 1755. 💬 Whatsapp ons!

