Hockeysters Amsterdam pas laat langs Hurley

AMSTERDAM - De hockeysters van Amsterdam wonnen laat van Hurley. Pinoké versloeg Bloemendaal nipt, en Laren en Huizen speelden allebei gelijk.

Amsterdam - Hurley 1-0

Pas in de 58e minuut van de wedstrijd slaagde Kitty van Male erin om de scoren te openen tegen Hurley en dat zou ook de enige treffer blijken te zijn. De Amsterdamse ploeg staat op de tweede plek met 21 punten na negen wedstrijden. Hurley staat achtste met acht punten.

Pinoké - Bloemendaal 3-2

Bloemendaal slaagde er thuis tegen Pinoké niet in om de broodnodige punten te pakken. De ploeg kwam nog wel op voorsprong door een strafcorner van Nine Rijna. Na de rust bezorgden Anna O'Flannagan en Samantha Charlton Pinoké voor het eerst een voorsprong. In de laatste tien minuten dacht Bloemendaal nog weg te komen met een gelijkspel nadat Myrthe van Kesteren de 2-2 had gemaakt, maar Anna O'Flanagan maakte aan die hoop met haar tweede rake strafcorner een einde.

Pinoké staat zevende met elf punten uit negen duels en Bloemendaal is de nummer tien met vijf punten.



Laren - SCHC 1-1

Laren zorgde er met een gelijkspel voor dat SCHC de koppositie kwijtraakte. De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong door Klaartje de Bruijn. Vijf minuten voor tijd bezorgde Ginella Zerbo met een strafcorner voor de gelijkmaker.

Laren staat opmde vijfde plek met achttien punten uit negen wedstrijden. Een punt achter Oranje-Rood.

HDM - Huizen 1-1

Huizen houdt door een gelijkspel tegen HDM Groningen achter zich in de stand. De ploeg is een-na-laatste met drie punten na negen duels. Huizen kwam tegen HDM na een kwartier spelen zelfs op voorsprong door een treffer van Tamar Grüter, maar Pien van Nes zorgde op slag van rust met een strafcorner voor de gelijkmaker.