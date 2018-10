Sportclub met ballen: De steunpilaren van AFC'34

ALKMAAR - Mart Pool en Koos Hoogland. Al jaren lopen beide mannen rond bij AFC'34 in Alkmaar. De rasechte supporters springen overal bij en steken geregeld de handen uit de mouwen voor hun cluppie. Daar kwam verslaggever Dennis Nieuwenhuis ook achter.

Zo hebben beide mannen een belangrijk aandeel in bijvoorbeeld het opknappen van de kleedruimtes. "Dit is de selectiekleedkamer. Deze wordt gedeeld door AFC'34 en vv Alkmaar", beschrijft Mart Pool. " Er staan allemaal stoelen die wij er in hebben gezet. Verder hebben wij de kapstokken en borden opgehangen en is het schilderwerk door ons gedaan".

Mart Pool altijd in de weer voor AFC'34

De kleedkamers is niet de enige klus van het tweetal. "We hebben bijvoorbeeld ook de doorgang van de kantine naar de kleedkamers zelf afgetimmerd. Daarbij kun je denken aan de wanden betimmerd, het plafond en de lampen er ingezet en de afzuiging aangesloten", vertellen de twee vol enthousiasme.

