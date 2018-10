Piek en Seinen tweede bij Open Dutch badminton

ALMERE - Badmintonners Selena Piek en Cheryl Seinen moesten zondag in de finale van de vrouwendubbel bij het Open Dutch de titel laten aan de Bulgaarse zusjes Gabriela en Stefani Stoeva (21-17, 21-18).

Piek en Seinen begonnen goed aan het duel en pakte een 5-2 voorsprong, maar daarna namen de Bulgaarse zusjes het heft in handen en liepen uit naar 21-17. In de tweede game keken de Nederlandse vrouwen al snel weer tegen een achterstand aan, maar ze kwamen sterk terug tot 15-15. Daarna waren het toch weer de Bulgaarse vrouwen die doorpakten en bij 20-18 serveerde Piek in het net en was de nederlaag een feit.

De in Blaricum geboren Selena Piek verloor in 2015 ook al van de Bulgaarse zusje. Toen deed ze dat samen met de inmiddels gestopte Eefje Muskens. De zusjes Stoeva waren dit jaar als eerste geplaatst in Almere en zijn ook de regerend Europees kampioenen in het vrouwendubbel. Bij het laatste EK pakten Piek en Seinen, als vrij nieuw koppel, het brons.