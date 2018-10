Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vanmiddag LIVE: Haarlemmers de straat op voor ondergedoken burgemeester Foto: ANP / NH Nieuws

HAARLEM - Inwoners van Haarlem komen vanmiddag in actie voor hun burgemeester Wienen, die al een flinke tijd bedreigd wordt en zelfs is ondergedoken. Vanaf 16.00 uur is er een manifestatie op de Grote Markt om hem een hart onder de riem te steken. NH Nieuws is hier live bij.

De organisatie verwacht dat honderden of wellicht zelfs duizenden mensen hun opwachting komen maken. Drie Tweede Kamerleden uit Haarlem houden toespraken en er zal muziek gespeeld worden. Lees ook: Ondergedoken burgemeester: zes vragen aan Jos Wienen De demonstratie is vanaf 15.45 uur live te volgen via de NH Nieuws-site, -app en televisie-zender. Op onze Facebook-pagina is het vanaf 16.00 uur te zien. De Haarlemmers zelf steunen de manifestatie en willen graag laten weten dat "dat zooitje schorem" ze niet kan bedreigen: Burgemeester Jos Wienen zit sinds deze week ondergedoken, nadat hij al sinds september werd beveiligd. De politie laat niet weten uit welke hoek de bedreigingen aan het adres van de burgmeester komen. Lees ook: Hells Angels nemen afstand van bedreigingen burgemeester Haarlem Vermoed werd dat het de Hells Angels waren, maar zij lieten gisteren weten afstand te nemen van de bedreigingen.