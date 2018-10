NH Events vandaag LIVE bij Eilandspolderloop en het OAJ

ALKMAAR - Ook dit weekend kun je via NH Events weer meegenieten van uiteenlopende evenementen uit Noord-Holland. Met vandaag: de Eilandspolderloop en het Open Alkmaars Judotoernooi.

We beginnen al om 10.00 uur in De Rijp voor de Eilandspolderloop. De wedstrijd wordt alweer voor de vijfde keer gehouden en is bedoeld voor schoolkinderen uit De Rijp, de omliggende dorpen en de Beemster.

Vanaf 11.30 uur schakelen we over naar de dertigste editie van het Internationaal Open Alkmaars Judiotoernooi (OAJ). Ruim 500 judoka's uit binnen- en buitenland worden in Alkmaar verwacht.

