Brons voor judoka de Wit bij GP in Cancun Foto: Pro Shots/Henk Jan Dijks

CANCUN - Judoka Frank de Wit heeft bij de Grand Prix in het Mexicaanse Cancun brons veroverd in de klasse tot 81 kilogram. Dat was een opsteker voor de Heemskerker die bij het WK eind september nog in de eerste ronde sneuvelde.

De Wit legde in de eerste ronde de Peruaan Luis Angeles binnen twee minuten op zijn rug: ippon. Maar in de kwartfinale verloor hij in de golden score van de Duitser Tim Grankow met waza-ari en hij was daardoor aangewezen op de herkansingen. Daarin versloeg hij de Spanjaard José Maria Mendiola Izquieta op ippon. In de strijd om het brons was de Rus Alan Choebetsov zijn tegenstander en die versloeg de Heemskerker met wasa-ari in de golden score. Een dag eerder won een andere Noord-Hollander, Tornike Tsjakadoea uit Amstelveen, goud in de klasse tot 60 kilogram. Lees ook: Judoka Tsjakadoea pakt goud in Cancun