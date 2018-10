Schietpartij na uit de hand gelopen ruzie in Groet: man gewond

Het slachtoffer werd tijdens een ruzie in zijn schouder geschoten, zo meldt een omstander. Daarna is de verdachte in een auto op de vlucht geslagen. Tijdens die ontsnappingspoging ramde hij een politieauto.

Agenten zetten de achtervolging in en wisten hem uiteindelijk in Winkel tot stilstand te manen. De verdachte is aangehouden.