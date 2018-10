Van der Vaart neemt afscheid van Oranje

AMSTERDAM - Rafael van der Vaart heeft zaterdagavond na afloop van de interland Nederland - Duitsland (3-0) afscheid genomen van Oranje. De oud-Ajacied ontving een gouden schaal en werd bondsridder van de KNVB.

Van der Vaart debuteerde in 2001 voor het Nederlands elftal. Bondscoach Louis van Gaal liet de toen 18-jarige middenvelder invallen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra. Van der Vaart speelde 109 interlands waarin hij 25 doelpunten maakte.

Vijf jaar geleden speelde Van der Vaart zijn laatste wedstrijd in Oranje, in het oefenduel tegen Colombia. De 35-jarige Beverwijker speelt nog in Denemarken voor Esbjerg fB en verzorgt ook nog analyses voor de NOS.

Naast Van der Vaart werd ook Dirk Kuyt feestelijk uitgezwaaid. De aanvaller speelde 104 maal voor Oranje en maakte daarin 24 doelpunten. Kuyt stopte anderhalf jaar geleden als profvoetballer na het behalen van de landstitel met Feyenoord.

