Beverwijk maakt kennis met deelauto: "Misschien koop ik 'm wel"

BEVERWIJK - Een elektrische step, driewielfiets of deelauto. Het Stationsplein in Beverwijk was vanmiddag omgetoverd tot een innovatieve proeftuin voor duurzaamheid.

Marijke Hopman, van BeverwijkDuurzaam, is één van de organisatoren van de duurzame markt. "Er is hier van alles te zien en te proberen", vertelt ze aan NH Nieuws. "Op dit moment is er nog geen deelauto in Beverwijk en dat is ontzettend jammer. We hopen dat er voldoende draagvlak komt, zodat dit ook in Beverwijk en omgeving te realiseren is", aldus Hopman.

Er zijn veel voordelen van een deelauto volgens Willem Koenen van Buurauto. "Parkeerplekken komen vrij waar anders auto's staan", stelt hij. "Het is een oplossing voor mensen die de drempel nog te hoog vinden om een elektrische auto te kopen. Die de consument vaak nog te duur vindt om aan te schaffen."

Het loopt aan het begin van de middag niet storm. De mensen die even proefzitten zien wel voordelen. "Het is minder belastend voor het milieu", zegt iemand. Een ander is al erg bewust bezig, vindt ze. "Wij delen onze auto al met zijn vieren: ik, mijn man en onze twee dochters."