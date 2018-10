Oranje trakteert Mannschaft op 3-0 nederlaag

AMSTERDAM - Met de Ajacieden Matthijs de Ligt, Daley Blind en Frenkie de Jong in de basis heeft het Nederlands elftal zaterdagavond van Duitsland gewonnen. Het tweede duel in de Nations League eindigde in de Johan Cruijf in 3-0.

Oranje voetbalde voor rust fris en fruitig tegen de Duitsers. In de openingsfase speelde Bergwijn de bal diep op Depay, maar plukte de alert keepende Neuer de bal net voor zijn voeten weg. Het was het begin van een aantrekkelijke eerste helft waarin Duitsland ook enkele keren gevaarlijk werd. Werner, Müller en Uth doken op voor Cillessen, maar konden niet succesvol afdrukken.

Veel kansen

Het Nederlands elftal stelde daar eveneens de nodige kansen tegenover. De Ligt raakte de bal in de 20e minuut in kansrijke positie half met het hoofd, waardoor de bal naast ging. Tien minuten later was het wel raak. Babel kopte de bal uit een corner tegen de lat, waarna aanvoerder Virgil van Dijk de terugketsende bal alsnog in het doel knikte: 1-0.

Oranje ging steeds zelfverzekerder spelen en was voor rust nog via Babel, Wijnaldum en Depay gevaarlijk. Müller schoot voor de Duitsers in het zijnet en Cillessen redde goed op een kopbal van Uth.

Depay scoort

In de tweede helft kwam Nederland minder overtuigend voor de dag. De Duitsers gingen nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. De invallers Sané (redding Cillessen) en Draxler (over) verzuimden om de 1-1 op het bord te zetten. Bij Oranje kreeg Depay in de counter vervolgens een enorme kans maar hij vond Neuer op zijn weg. Drie minuten voor tijd werd het toch nog 2-0. Promes ging er aan de rechterkant vandoor en Depay schoot zijn voorzet binnen.

In blessuretijd raakte Depay nog de lat, voordat Wijnaldum voor het slotakkoord tekende. Hij scoorde de 3-0 en zorgde voor een vreugde-explosie in het stadion. De Jong zat toen al lang en breed aan de kant; hij werd in de 77e minuut vervangen door Aké.

Frankrijk gaat in poule A van de Nations League aan de leiding met vier punten. Nederland heeft drie punten en Duitsland is laatste met één punt.

Opstelling: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, F. de Jong (Aké/77), Wijnaldum; Bergwijn (Groeneveld/67), Depay en Babel (Promes/67)