Verlies voor de basketballers van Apollo en Den Helder

DEN HELDER - Apollo Amsterdam verloor zaterdagavond uit bij Aris Leeuwarden met 77-65. Den Helder Suns leek even voor een stunt te gaan zorgen tegen koploper Zwolle, maar de ploeg van coach Peter van Noord stond na veertig minuten toch met lege handen en verloor met 67-80.

Aris Leeuwarden - Apollo Amsterdam

Aris Leeuwarden zette Apollo Amsterdam vorig seizoen nét buitenspel voor de laatste play-offplaats en ook dit seizoen namen de Friezen in de onderling strijd meteen een voorsprong. Groot was het verschil nooit. Apollo nam in het eerste kwart een voorsprong, maar die was bij de rust al weer verspeeld. Na de 37-33 ruststand bleef Apollo in het kielzog van Aris op een paar punten volgen. Pas in het laatste kwart moest de ploeg van coach Patrick Faijdherbe de Friezen wat verder laten gaan; van 70-65 naar de 77-65 eindstand.

Dimeo van der Horst kwam tot 24 punten. Aron Royé scoorde 17 punten en pakte 8 rebounds. Berend Weijs kwam tot 11 punten en 8 rebounds. Apollo staat met twee punten uit twee duels op de vijfde plek.

Den Helder Suns - Zwolle

Bij de rust stonden de Heldenaren met 31-41 achter en ook aan het eind van het derde kwart bedroeg de achterstand nog tien punten. Kort na het begin van het vierde kwart kregen de supporters van de thuisploeg weer hoop. DH Suns kwam terug van 49-59 tot 56-59 en alles leek weer mogelijk. Maar Zwolle schakelde nog een tandje bij en Den Helder kon dat niet mee bijbenen. Bovendien was de ploeg wel erg afhankelijk van de inbreng van Lavone Holland die 31 punten liet aantekenen. Het eindsignaal klonk uiteindelijk bij 67-80. Door het derde verlies op rij staat Den Helder Suns nog steeds puntloos onderaan.