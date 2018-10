Waterpolo spektakel in Zaandam

ZAANDAM - Waterpolovereniging ZV de Zaan heeft haar eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen in de eredivisie met 8-7 verloren van Polar Bears uit Ede.

ZV de Zaan begon slecht aan de wedstrijd en kwam met 0-4 achter. Toch knokte de ploeg van Johan Aantjes zich terug in de wedstrijd tot 7-7. In de slotfase ging het toch mis en wisten de bezoekers de beslissende goal te maken.

Coach Johan Aantjes baalt: "Als je naar de laatste fase van de wedstrijd kijkt hebben we een paar honderd procent kansen gehad om er alsnog een gelijkspel uit te halen dus de teleurstelling is groot."

Maandag is er in NH Sport een reportage te zien over ZV de Zaan.