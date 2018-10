Medewerker café: "Vechtpartij voetbalfans in Amsterdam escaleerde razendsnel"

AMSTERDAM - (AT5) De vechtpartij tussen voetbalfans zaterdagmiddag op de Spiegelgracht in Amsterdam, liep al snel volledig uit de hand. Dat zegt een medewerkster van het aangelegen café Hans en Grietje. Duitse en Nederlandse supporters raakten slaags met elkaar.

Kim van Arkel, medewerkster van het naastgelegen café, kon de vechtpartij van bovenaf goed zien. "De twee partijen, ik schat een mannetje of vijftig, gingen met elkaar op de vuist. Ik zag eerst blikjes bier door de lucht vliegen, maar al snel werden dit stoelen en tafels."

Wapenstokken

De vechtpartij ontstond volgens haar doordat eerst Duitse supporters onderling ruzie kregen. Toen er een groep Nederlandse fans aankwam, escaleerde het.

De politie kwam snel ter plaatse en ging direct over tot actie. "Ze begonnen om zich heen te meppen met wapenstokken. Daarna ging de politie met getuigen in gesprek om te kijken of ze meer wisten. Veel omstanders en buren waren de vechtpartij aan het filmen", aldus de medewerkster.

Lees ook: Voetbalsupporters hard op de vuist in het centrum, ME moet ingrijpen

Puinruimen

De vliegende meubels waren afkomstig van het terras van Hans en Grietje "We waren wel even bezig met puinruimen. Er is helaas van alles kapot, naast de stoelen en tafels ook menukaarten en peper- en zoutstelletjes."