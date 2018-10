Aalsmeer uitgeschakeld in EHF Cup, belangrijke winst Volendam

AALSMEER - De handballers van Aalsmeer zijn door het Servische Vojvodina uitgeschakeld in de strijd om de EHF-Cup en Volendam boekte een belangrijke zege op Tongeren in de BENE League.

Aalsmeer - Vojvodina

Aalsmeer verloor vorige week in Servië met 29-21 van Vojvodina, een team met louter full-profs. De return in Aalsmeer eindigde voor de ploeg van coach Bert Bouwer zaterdagavond in een gelijkspel: 23-23.

De ploegen waren in deze tweede ontmoeting meer aan elkaar gewaagd dan in Servië. Het verschil werd nooit groter dan een paar punten en na de 11-13 ruststand gold dat ook voor de tweede helft. Aalsmeer kwam een puntje voor, een puntje achter, maar uiteindelijk stokte de stand bij 23-23. Vojvodina gaat door naar de derde ronde van de EHF Cup en Aalsmeer kan zich weer concentreren op de BENE League.

Volendam - Tongeren

Voor Volendam was het belangrijk om te winnen van Tongeren in de BENE League om de aansluiting bij de top te houden. Het was een strijd tussen twee heel verschillend spelende teams. De ploeg van coach Peter Portengen wil vooral aanvallen, terwijl Tongeren een stug verdedigende ploeg is.

De twee speelstijlen zorgden voor een spannende wedstrijd waarbij Volendam met 28-27 aan het langste eind trok. Door de winst stijgt Volendam van de zesde naar de derde plek in de BENE League, met zes punten uit vijf wedstrijden. Aalsmeer heeft maar een punt minder, maar moet nog twee wedstrijden inhalen en kan dus over Volendam heen gaan.