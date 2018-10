Deel dit artikel:













Man gewond bij spoorwerkzaamheden in Overveen Foto: Laurens Bosch

OVERVEEN - Een man is vanavond gewond geraakt terwijl hij aan het werk was op het spoor bij de Waldeck Pyrmontlaan in Overveen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Dit weekend zijn er werkzaamheden op het traject tussen Haarlem en Zandvoort, waar de man aan meewerkte. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Ook over het letsel is niet veel duidelijk, maar volgens een ooggetuige zou het slachtoffer brandwonden hebben opgelopen.