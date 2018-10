Haarlemse kapper mogelijk beste van de wereld: "Het wordt nu spannend"

HAARLEM - De Haarlemse kapper Reggy van Gils zit ietwat zenuwachtig in de taxi richting Schiphol. Vanavond vertrekt zijn vlucht naar Londen. Zijn bezoek aan de Engelse hoofdstad doet hij echter niet als toerist, maar als finalist. Morgenavond strijdt Van Gils tegen dertien andere voor een felbegeerde kappersprijs: De International Visionary Award.

Om aan deze wedstrijd mee te kunnen doen, moest de kapper een foto opsturen van een kapsel. Reggy van Gils stuurde onderstaande foto op. "Wat we de afgelopen jaren gezien hebben is dat mannen stoere mannen wilden zijn: stoere koppies, baarden. Maar mannen mogen hun zachtere kant laten zien", beschrijft de kapper zijn visie achter zijn genomineerde werk.

Tekst gaat verder onder foto.



De Haarlemmer kan morgen niet relaxed in een zaal zitten in afwachting van een jury: hij moet nog flink aan de bak. "De opdracht is een creatie maken met als thema: 'mystiek'", vertelt Van Gils. De kapper wil morgen gaan voor een 'Britse look', geïnspireerd op de jaren '80. "Ik heb mijn scharen en kammen mee!"

Nieuwe wegen

Als Van Gils morgen de prijs in de wacht weet te slepen, gaan er flink wat deuren voor hem open. "Zeker omdat het wereldwijd is! Je naam komt overal te staan", legt hij de gevolgen van een mogelijke winst uit. "Maar de deuren staan nu al op een kiertje", verklapt de kapper. "In Nederland zijn ze al heel blij met me."

Terwijl de taxi de luchthaven nadert, beginnen de zenuwen bij Reggy van Gils te borrelen. "Het begint nu echt spannend te worden", zegt hij. Morgenavond strijdt de Haarlemmer tegen dertien internationale kaptalenten, in de hoop de prijs op zijn naam te kunnen schrijven.