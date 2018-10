'Buurtvader' Co Ribbens uit Beverwijk gaat met pensioen: "We gaan hem missen"

BEVERWIJK - Het aanstaande afscheid doet Co Ribbens zichtbaar zwaar. De in Beverwijk geliefde snackbarhouder op het Kuenenplein gaat na bijna dertig jaar met pensioen. "We hebben hier samen gehuild, maar vooral ook veel gelachen."

Ribbens bouwde vanaf 1989 een bijzondere band op met de wijk rond zijn zaak. Met een vaste klantenkring, maar ook vele mensen die hij hielp als er problemen waren. "Ik hielp mensen wel eens met het aanvragen van een uitkering", antwoordt hij. "Het is vreselijk als je mensen aan de onderkant van de samenleving ziet. En dan denk ik: hoe is het mogelijk? In dit rijke land, dat moet toch beter kunnen?", aldus een geëmotioneerde ondernemer.

Zijn klanten gaan hem missen. "Co is niet alleen een snackbar, Co is mens", vertelt Peter de Vries aan NH Nieuws. "Hij is een verschrikkelijk sociaal mens. Hij staat altijd voor iedereen klaar."

Daklozen

Overbuurman Jan Doetjes vult hem aan: "Het is gewoon een sociaal punt van het Kuenenplein. Hij hielp daklozen. En mensen met problemen: daar luisterde hij naar. Sommigen gaf hij ook wel eens een paar centen of korting", aldus Doetjes.

Binnenkort trekt hij definitief de deur achter zich dicht. "Dan ga ik genieten van mijn kleinkinderen. En ik ben gek op voetbal, dus wie weet een keer naar Telstar", aldus de afscheidnemende Ribbens.