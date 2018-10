Lopen over de toekomstige A8/A9-verbinding, 'nu het nog kan'

ASSENDELFT - 'Genieten nu het nog kan': dat was de gedachte van de zestig mensen die vandaag dwars door het gebied liepen waar de provincie de A8 met de A9 wil verbinden.

De nieuwe weg moet een hoop files in de regio en het sluipverkeer in Assendelft oplossen. Maar nog voor er een schep de grond in kan gaan, stuiten de plannen op veel verzet. Volgens Anna Groot van de SP Noord-Holland zijn de voordelen van de nieuwe verbindingsweg -dwars door de weilanden- minimaal.

De wandelaars konden vandaag met volle teugen genieten van het verdwijnende landschap. Wanneer de werkbouwvoertuigen het gebied betreden, is nog niet bekend. Voorlopig zal er nog heel wat op het provinciehuis gedebatteerd moeten worden, voordat het eerste asfalt er ligt.