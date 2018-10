Deel dit artikel:













13 oktober en het voelt als zomer: "Dit is toch niet te geloven!" Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - De strandtenten zijn niet meer open en het is inmiddels al drie werken herfst, maar daar was vandaag in de provincie helemaal niets van te merken. Met 25 graden lijkt het volop zomer. En dat kunnen de meeste mensen wel waarderen!

"Dit is toch niet te geloven. Ik snap het ook niet!", zegt een strandganger die speciaal vanuit Ermelo naar Zandvoort is gekomen. "Echt een geschenk, een geschenk uit heldere hemel. En dat op 13 oktober", aldus een dolblije zonaanbidster. Lees ook: Nog nooit was het zo laat in het jaar zó warm En ook bij ijssalon Da Benito in Haarlem plukken ze de vruchten van deze prachtige dag. "We hebben nog een extra mooie dag erbij gekregen. We zijn nog twee weken open, maar nu is het fantástisch", vertelt eigenaresse Jacqueline Hilders. Verderop in Haarlem kan het contrast met deze zomerse dag bijna niet groter. Rob Koese runt een kerst- en Sinterklaaswinkel. "Het is nu meer tijd om aan de barbecue te denken, maar wij verkopen gewoon Kerst!" Meer zomerse taferelen in oktober zien? Kijk dan de video hierboven!