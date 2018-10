Deel dit artikel:













Ignacio scoort weer twee keer voor AFC, HFC wint bij Spakenburg Foto: Pro Shots/Toon Dompeling

AMSTERDAM - AFC is, in ieder geval voor even, weer de koploper van de tweede divisie. De Amsterdammers kwamen in de tweede helft goed los tegen Excelsior Maassluis en wonnen op eigen veld met 4-1. Koninklijke HFC kende op bezoek bij Spakenburg een zwakke eerste helft, maar na de rust kwamen de Haarlemmers goed los en wonnen ze uiteindelijk met 1-0 door een doelpunt van de ingevallen Robin Eindhoven.

AFC – Excelsior Maassluis

11’ 0-1 Vincent van den Berg

54’ 1-1 Tim Linthorst vrije trap in korte hoek via handen keeper raak

60’ 2-1 Raily Ignacio wordt de diepte ingestuurd door Melvin Grootfaam en omspeelt de keeper.

68' 3-1 Raily Ignacio kopt van dichtbij zijn negende doelpunt van het seizoen binnen

84' 4-1 Fouad Belarbi uit een steekpass van Melvin Grootfaam AFC staat nu weer op de eerste plaats met negentien punten uit acht wedstrijden, maar kan nog een plekje zakken als IJsselmeervogels later vandaag wint van Jong Vitesse. Opstelling AFC: Potveer; Kwee, Kulhan, Linthorst (Huisman/89), Van den Houten; Kenny Teijsse, Hoek, Yordi Teijsse; Grootfaam, Ignacio, Belarbi (Jess/86) Opstelling Excelsior Maassluis: v. Leeuwen; Smith, v.d. Ende, Afaker (v. Ooijen/77), Kruithof, Blij, v.d. Berg, Da Fonseca (El Hart/67), Dercks, Kurt, v. Ewijk Spakenburg – Kon. HFC 0-1

79’ 0-1 Robin Eindhoven Kon. HFC stijgt naar de vijfde plek met vijftien punten uit acht duels Opstelling Spakenburg: Ter Wielen; Beijer, v.d. Neut, Oostinjen (Gravenbeek/46), Vreekamp (Menting/80), v.d. Sande, de Bondt (Will/62), Bitter, Sterling, Koelewijn, Misidjan Opstelling Kon. HFC: Boks; v. Son, Hols, v.d. Slot, Wilffert, Volkert; Noordmans, Boer, Weistra; v. Soest (Eindhoven/67), Tadmine (v.d. Linden/90+2) Later samenvattingen van de beide wedstrijden.