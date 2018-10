Nieuw hoofdstuk in conflict Golfbaan Naarderbos

NAARDEN - Het conflict rond Golfbaan Naarderbos loopt nog niet op zijn einde. Terwijl de eigenaar van de golfbaan, Michael van de Kuit, een nieuw clubhuis aan het bouwen is tegen de regels van de gemeente in, heeft de eigenaar van het oude clubhuis besloten om de strijd eens flink aan te gaan.

Zo laat eigenaar Dino Weijtboer van het oude clubhuis The Waterfront weten vanaf 20 oktober weer volledige service te kunnen bieden aan bezoekers van Golfbaan Naarderbos. Op die dag wordt het restaurant weer geopend en kunnen golfers er ook terecht om zich om te kleden. Tot die tijd biedt hij in het oude clubhuis gratis een drankje en een broodje aan en kunnen bezoekers gebruikmaken van het toilet.

De oorzaak van het hele conflict is de huurprijs van het clubgebouw in The Waterfront. Van de Kuit vond die te hoog en heeft toen het huurcontract laten ontbinden. De rechter heeft inmiddels geoordeeld dat de eigenaar van het clubhuis het pand niet terug hoeft te verhuren aan Van de Kuit en het zelf mag exploiteren.



Dino Weijtboer laat weten enorme schade te lijden door het hele conflict. "Er zijn veel dingen onrechtmatig uit het clubhuis gehaald, zoals de keuken. Wij beraden ons nu op vervolgstappen." Wel hoopt hij dat ondanks al het gedoe de golfers blijven komen.